Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ters dönen traktörün altında kalan 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Lüleburgaz ilçesine bağlı Çiftlikköy'de tarla yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki K.E. idaresindeki traktör, henüz öğrenilemeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters döndü. Büyük tekerin altında kalan sürücü K.E. olay yerinde can verdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde K.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.