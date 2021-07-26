Trakya aşılamada Türkiye'ye örnek oluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı yüzde 77,8 ile Kırklareli üçüncü sırada, Edirne 77,5 ile dördüncü sırada yer alırken, Tekirdağ ise 72,9 ile onuncu sırada yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre Türkiye'de birinci doz aşı olan vatandaşların ortalaması yüzde 63,61, ikinci doz ortalaması ise 36,80. Bu kapsamda en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı yüzde 77,8 ile Kırklareli 3. sırada, Edirne yüzde 77,5 ile 4. sırada yer alırken Tekirdağ ise yüzde 72,9 ile 10. sırada yer alıyor.

Vatandaşlar randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3. doz aşısını olan Şengül Mutluer, aşıyla kendini daha güvende hissettiğini belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.

Aşılama çalışmalarında Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Abidin Edret, “Kırklareli'miz aşılamada ilk 10'da yer alıyor, inşallah en yakın zamanda tüm Türkiye'nin aşılanmasını temenni ediyorum. Her şeyin başı sağlık, herkes aşısını olsun” dedi.

Aşıyla kendini daha güvenli ve daha huzurlu hissettiğini dile getiren Ata Baran Özgüven, Kırklareli'nin ve Trakya'nın aşıya duyarlı olduğunu söyledi.