İhlas Haber Ajansı

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Trakya aşılamada Türkiye'ye örnek oluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı yüzde 89,4 ile Edirne 2.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı yüzde 89,4 ile Edirne 2. sırada, Tekirdağ 87,2 ile 4.sırada yer alırken Kırklareli ise 86,8 ile 5. sırada yer alıyor.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre Türkiye'de birinci doz aşı olan vatandaşları ortalaması yüzde 79,83, ikinci doz ortalaması ise 61,69. Bu kapsamda en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı yüzde 89,4 ile Edirne 2. sırada, Tekirdağ 87,2 ile 4.sırada yer alırken Kırklareli ise 86,8 ile 5. sırada yer alıyor.


Vatandaşlar randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşısını olan 3. doz aşısını olan Ahmet Yurt, aşıyla kendini daha güvende hissettiğini belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.


Aşının şifa olduğunu ve hastalığın sona ermesi için herkesin aşı olması gerektiğini vurgulayan Emine Üstünal ise, “Kimse hastalık yaşamasın. Herkes aşısını olsun. Allah razı olsun sağlık çalışanlarından. Allah onları başımızdan eksik etmesin” dedi.

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