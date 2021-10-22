Trakya aşılamada Türkiye'ye örnek oluyor

Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamından ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan Trakya'da aşılama çalışmaları devam ediyor.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde seyreden Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ tüm Türkiye'ye örnek oluyor.

İkinci doz aşılamada en çok aşılanan iller arasında Kırklareli 81,6 ile 3. sırada yer alırken Edirne 79,9 ile 9.sırada yer alıyor. Tekirdağ ise 78,4 ile Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Vatandaşlar randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2. doz aşısını olan Kerem Saraf aşı olmadan korona virüsünü atlatmanın zor olduğunu belirterek, “Tüm halkımızı aşı olmaya davet esiyorum. Aşı sağlığımız için çok önemli bir şey. 2 yıllık bir süreç. Korona virüsü döneminde çok zor zamanlar geçirdik. Aşılanarak bu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Sağlık için ve bu süreci atlatmak için aşımızı olmamız gerekiyor” dedi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 88,71, ikinci doz ortalaması ise yüzde 77,04.