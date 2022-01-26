Trakya aşılamada Türkiye'ye örnek oluyor

Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamından ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan Trakya'da aşılama çalışmaları devam ediyor.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde seyreden Trakya tüm Türkiye'ye örnek oluyor. İkinci doz aşılamada en çok aşılanan iller arasında Kırklareli 86,3 ile 5. Sırada yer alırken Edirne 84,2, Tekirdağ ise 84,4 ile Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar, randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşınışı olan Mehmet Hilmi Çiler aşının önemine vurgulayarak, “Allah devlete ve millete zeval vermesin. Bu günleri de millete bir daha yaşatmasın. Bu büyük bir felaket aslında dünya için. Ama devletimiz sağ olsun vatandaşımızı hiç mağdur durumda bırakmadan bu konuda elinden gelen her şeyi yapıyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 92,41, ikinci doz ortalaması ise yüzde 84,26'ya ulaştı.