Trakya Gençlik Toplantısı Kırklareli'nde gerçekleşti

“Trakya Bölgesel Örgütlenme, Yerel Yönetime Etki ve Gençlik Atölyesi” Trakya Bölgesi'nden gençlerin katılımıyla Kırklareli'de gerçekleşti.

Gençlik Örgütleri Forumu (Go-For) Genel Koordinatörü Hasan Oğuzhan Aytaç'ın eğitmenliğini yaptığı eğitim, katılımcılara yapacakları çalışmalarda hak temelli bir yaklaşım geliştirerek, sivil toplum, gönüllülük, birlikte iyi yaşam, sosyal hakların konularında bilgi ve beceri geliştirmeleri sağlamayı hedefliyor.

Gerçekleştirilen eğitimin birinci gününde; Sivil Toplum Kavramının Ortaya Çıkışı, Başkası Yararına Çalışma, Sosyal Haklar, Gönüllük ve Sosyal Sorumluluk, GoFor ve Gençlik Ağlarının Politika Yapma Süreçlerine Etkisi, Gençlik Çalışmasının Etkisi, Hak Temelli Çalışma ve Hizmet Temelli Paradigmaları konularına değinildi.

Eğitimin ikinci gününde ise gençler gruplara ayrılarak, yaşadıkları şehri daha yaşanabilir, adil ve genç dostu yapmak için oluşturacakları lobi ve savunuculuk stratejileri ve taleplerinden oluşan bir politika belgesi oluşturmak için ortaklaşa çalıştı. Ayrıca oluşturulan bu politika belgesinin yerel yönetimlere sunularak, seçim sonrası oluşturulacak stratejik planların içerisine dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Eğitim saatleri dışında da gençlerin bir arada zaman geçirdiği, fikirlerini paylaştığı, bir araya gelerek oluşturabilecekleri çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu bir ortam oluşturan toplantı farklı yerlerden gelen gençlerin Kırklareli'nin tarihi ve kültürel değerlerini gezmesiyle son buldu.