Trakya Kalkınma Ajansı ve KTSO'dan eğitim semineri

Trakya Kalkınma Ajansı ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasının (KTSO) işbirliği ile harekete geçirilen “Teknik Destek Projesi” kapsamında “Satış ve Pazarlama'da İnovasyon” konusunda bir eğitim semineri verildi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Salonunda yapılan eğitime KTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Keser, KTSO Meclis Başkan Yardımcısı Halit Sucuoğlu, proje kapsamında yer alan 20 firmanın yanı sıra diğer meslek komitelerinden de katılım gerçekleşti. Eğitimi İstanbul'dan projeyle ilgili gelen 15 yıldır Eğitim ve Danışmanlık faaliyetinde bulunan Hakan Ömer Gider verdi.

Hakan Ömer Gider, yaptığı sunumunda destek projesi hakkında projeye katılan firmalara öneri ve pratik bilgiler aktardı. Gider, "Pazarlamada inovasyonun mantığında müşteriye dokunmaktır. Müşteriye yaklaşabildiğimiz her noktada dokunmak önemli olmak ile birlikte, bu dokunmanın ürün ya da hizmeti müşteriye yaklaştırdığımız noktada satış gerçekleşiyor. İşletmelerin günümüzde başarılı olması için her türlü teknik ve taktiğin yanı sıra bakış açısını değiştirmesi gerekmektedir. Özellikle ücretsiz olan Sosyal Medya kanallarını başarılı ve düzenli kullananların, kullanmayanlara göre başarılı olacağı aşikardır” dedi.