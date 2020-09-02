Trakya Tosbağası korumaya alınıyor

Türkiye'de daha çok Trakya Bölgesi'nde bulunan Trakya Tosbağası için koruma çalışmaları başlatıldı.

Genel olarak Avrupa kıtasında bulunan ve Türkiye'de sadaece Trakya Bölgesinde bulunduğu için Trakya Tosbağası olarak biline kaplumbağanın korunmaya alınması için çalışmalar başlatıldı.

Testudo hermanni (Trakya Tosbağası) Tür Eylem Planı kapsamında “Türün hem etçil hem de otçul olmasından dolayı her yıl çiftçinin tarımsal ilaç ve gübre kullanımına yönelik bilgilendirilmesi” faaliyeti kapsamında Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde Trakya tosbağasının korunması konusunda yapılabilecek işbirliği konuları konuşuldu.