Trakya ve gezginci arılar arasında 5 kilometrelik tampon bölge olacak

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Trakya Arı'sıyla ilgili yapılan toplantıda, Trakya Arısı'nın genetiğinin korunması ile ilgili olarak, koruma bölgesi hattının altında kalan kısımda 5 kilometrelik bir tampon bölge oluşturularak, gezginci arıcılarla temasın kesilmesi konusunda karşılıklı fikir alış verişi yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Trakya Arısının önemi ile ilgili arıcılık yapan üreticileri bilinçlendirmek amacıyla Pınarhisar Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Trakya Arısının önemi, özellikleri ile koruma bölgesinin önemi hakkında Veteriner Hekim Hakan Kılınç ve Tekniker Şerif Türkyılmaz tarafından bilgi verildi. Toplantı Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özay Denizli, 170 numaralı Pınarhisar Bal Üreticileri Başkanı Mustafa Uz, birlik yönetimi ve üyeleri, Kırklareli Merkez Arıcılar Birliği Başkanı Cemalettin Saygılı ve birlik üyeleri, Pınarhisar Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kenar ve 33 üreticinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda bilinçli zirai ilaçlama, zamanları ve metotları konularında bilgi verilerek, Trakya Arısının genetiğinin korunması ile ilgili olarak, koruma bölgesi hattının altında kalan kısımda 5 kilometrelik bir tampon bölge oluşturularak gezginci arıcılarla temasın kesilmesi konusunda karşılıklı fikir alış verişi yapıldı.