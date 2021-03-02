Trakya'da 244 bin 278 kişiye aşı uygulandı

Sağlık Bakanlığı Günlük Aşı Tablosu verilerine göre, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde toplamda 244 bin 278 kişi aşı oldu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 244 bin 278 kişi aşılandı.

Trakya'da en çok aşı 117 bin 88 kişi ile Tekirdağ'da uygulanırken Edirne'de 69 bin 776, Kırklareli'nde 57 bin 387 kişi aşılandı. Bugün itibari ile ülke genelinde aşı olan kişi sayısı 9 milyon 56 bin 424 kişi oldu.

Sağlık Bakanlığına ait "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" adresinde yer alan haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.