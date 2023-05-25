Trakya'da buğdayda yüksek rekolte beklentisi

Türkiye'nin tahıl ambarlarından Trakya'da ekim döneminde kurak geçmesi sebebiyle gelişiminde sıkıntı yaşanan buğdayda mevsimsel yağışlar ‘can suyu' oldu. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ekim döneminde yaşanan aşırı kuraklık sebebiyle gelişiminde riskle karşı karşıya kalan buğdaylar, mevsimsel yağışlarla gelişimi istenilen düzeyin seviyeye geldi.

Kırklareli'nde de 1 milyon 200 bin dekarda ekili olan buğdayın gelişimi üst düzey seviyeye ulaştı. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, ekim döneminde endişe yaşadıkları ve son mevsimsel yağışlarla buğdayın gelişiminin çok güzel olduğu ifade ederek, “Buğdaydan bu sene gerçekten çok güzel verim bekliyoruz. Şu ana kadar sezonu iyi geçirdik. Kardeşlenmesi olsun, gelişimi olsun çok iyi durumda, üreticilerimizde bütün ilaçlarını attılar şuanda buğdaylarımız güzel seviyede buğday ile ilgili çok büyük aksilik olmazsa iyi verim alacağımızı umut ediyorum” dedi.

“Bu yıl rekolte yüksek olacak“

Geçtiğimiz yıl bir yıla göre buğday veriminin daha fazla olacağını anlatan Şaylan, “Geçtiğimiz seneye göre verim bir tık yukarıda olacağını tahmin ediyorum. Bu sene baştan kötü gitti ama yağışlarla beraber buğday kendini toparladı ve üst seviyede ürün alacağımızı ümit ediyorum” diye konuştu.

“Zamanında yapılan ilaçlama buğday verimini artırdı”

Edirne merkez Büyükismailçe Köyünde çiftçilik yapan Erdal Akgün, “Mayıs ayındaki yağışlar gerçekten yüzümüzü güldürdü. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Verim olursa hem üreten insanlar hem de devletimizin ve milletimizin kazanacağına inanıyoruz. Çok üst düzeyde kalite ve verim bekliyoruz. Çiftçinin kazanması için 10 liranın üzerinde bir taban fiyatı beklentimiz olduğunu düşünüyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin mutlaka devreye girip buğday alması, bir anlamda da özel sektörle birlikte devletin de üreten insanların arkasında olmasından dolayı rekabet oluşturacağından, fiyatların istediğimiz seviyelere gelebileceğini kanaatindeyim. Süne ve pas ilacı atıldığı için buğday tarlalarında sorun yok. Zamanında atılan ilaçlar süne ve pas hastalıklarını ortadan kaldırdı. Güzel günler bekliyoruz. Hem ülkemiz hem de çiftçilerimiz için. İyi buğday demek iyi un demek ama olmazsa olmazımız toprak mahsulleri ofisinin çok hızlı bir şekilde alım yapmasıdır” diye konuştu.

“Dekara en az 500 kilogram verim bekliyoruz”

Çiftçilik yapan Eskikadın Köyü Muhtarı Şevket Akkurt, “Buğdayda genelde bu sene yağmurlardan dolayı verimimiz çok güzel. Nisan yağışlarından dolayı çok güzel verim aldık. Çiftçilerimiz de memnun. Buğday taneleri çok güzel ve hepsi genel anlamda yüksek verim olmasını bekliyoruz. Bakım ne kadar iyi olur ise verim de o kadar iyi olur. Dekara 500 - 600 kilo verim bekliyoruz“ ifadelerini kullandı.