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Trakya'da en çok fitre Lüleburgaz'dan toplandı

Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şube Başkanlığı tarafından Ramazan Ayında toplanan fitre bağış miktarı belli oldu.


THK Lüleburgaz Şube Başkanlığı tarafından Ramazan ayı içerisinde mahalle ve köy muhtarlıkları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar ve 39 Burda AVM'de açtıkları stantta toplam 155 bin 875 TL fitre toplandı. THK Lüleburgaz Şubesi, topladığı fitre ve zekat miktarıyla Trakya'da en çok fitre ve zekat toplayan şube oldu.


THK Lüleburgaz Şubesi'nin Lüleburgaz'da en çok fitre ve zekât geliri elde ettiği köy Alacaoğlu Köyü, mahalle ise Kocasinan Mahallesi oldu. En çok fitre ve zekat geliri elde edilen okul ise Bahçelievler İlkokulu oldu.


THK Lüleburgaz Şube Saymanı Hasan Aktaş konuyla ilgili olarak “ Ramazan Ayı'nda Lüleburgaz'da 155 bin 875 TL fitre ve zekat geliri topladık. Toplanan fitrelerden THK Üniversitesi'nde eğitim gören şehit ve gazi çocukları ile burslu öğrencilerimiz faydalanıyor. THK Havacılık Eğitim Merkezlerinde ücretsiz uçtuğumuz havacılık kurslarıyla halkımıza hizmet etmekteyiz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan halkımıza teşekkür ederiz. “ dedi.

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