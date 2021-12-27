İhlas Haber Ajansı

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Trakya'da sıradan bir gün: Bir yandan çöp topladı, diğer yandan Roman havası oynadı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde temizlik işçilerinin çöp kamyonu arkasında çöp topladığı esnada Roman havası eşliğinde göbek atması ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde temizlik işçilerinin çöp kamyonu arkasında çöp topladığı esnada Roman havası eşliğinde göbek atması ortaya renkli görüntüler çıkardı. Temizlik işçilerinin oyununu araçlarından videoya kaydeden vatandaşlar sosyal medyada “Trakya'da sıradan bir gün” şeklinde paylaşımlar yaptı.


Lüleburgaz'da temizlik işçilerinin Roman havası eşliğinde çöp toplaması yüzleri güldürdü. Çöp kamyonunun arkasında görev yapan temizlik işçileri, kamyonunun trafikte durduğu sırada Roman havası eşliğinde göbek atmaya başladı. Yanındaki mesai arkadaşının da eşlik ettiği Roman bir vatandaş tarafından otomobilinin içinden saniye saniye kaydedildi. Vatandaş'ın daha sonra paylaştığı video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğeni topladı. Sosyal medyada paylaşıma vatandaşlar “Trakya'da sıradan bir gün” yorumu yaptı.

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