Trakya'da sulama sezonu başladı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Trakya'da sulama sezonunun başladığını ve bu yıl 695 bin 720 dekar tarım arazisi sulanacağını duyurdu.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde başlayan sulama sezonunda toplam 695 bin 720 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Trakya'da toplam 695 bin 720 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 360 milyon TL katkı sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler ürettiğini dile getiren Yıldız, “Bilindiği üzere 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli tarafından 'Su ve Sulamada Hamle Yılı' olarak ilan edildi. Bu sebeple 2021 yılı 'Sulama yatırımlarımızda hamle yılı' olacaktır. Bu kapsamda Bölgesel Kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor" dedi.

Çiftçilerin bol ve bereketli bir sezon geçirmesi dileklerinde bulunan Yıldız, “Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezonu dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.