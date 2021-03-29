Trakya'da uygulanan aşı sayısı yarım milyona yaklaştı

Sağlık Bakanlığı Günlük Aşı Tablosu verilerine göre, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde toplamda 421 bin 921 kişi aşı oldu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 421 bin 921 kişi aşılandı.

Trakya'da en çok aşı 199 bin 369 kişi ile Tekirdağ'da uygulanırken Edirne'de 121 bin 888, Kırklareli'nde 100 bin 664 kişi aşılandı. Bugün itibari ile ülke genelinde aşı olan kişi sayısı 15 milyon 16 bin 351 kişi oldu.