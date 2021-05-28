TRAKYAKA Yönetim Kurulu Kırklareli'nde toplandı

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu 2021 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında Kırklareli'nde yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Mayıs Ayı Olağan Toplantısı TRAKYAKA Yönetim Kurulu Başkanı Kırklareli Valisi Osman Bilgin Başkanlığında, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi Sayın Ekrem Canalp, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kalkınma Kurulu Başkanı Turhan Altıntel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Kalkınma Ajansı uzmanlarının katılımıyla Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleşti.

Toplantı bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesi ile başladı. Ardından 2021 yılı Teknik Destek Programı'nın ilan edilmesi kararlaştırıldı. Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Faaliyetinin Geliştirilmesi konusunun görüşülmesinin ardından Yönetim Kurulu Toplantısı sona erdi.