Trakyalı çiftçi korkulu rüyadan uyandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşanan aşırı kuraklık sebebiyle gelişiminde riskle karşı karşıya kalan buğdaylar, son yağışlarla üreticiyi korkulu rüyadan uyandırdı. Trakya'da yaşanan kuraklık sebebiyle gelişiminde riskle karşı karşıya kalan buğdaylar, son yağışlarla normale döndü.

Son yağışlarla buğdayın gelişiminin normale döndüğünü söyleyen Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, “Buğday, ayçiçeği ve mısır stratejik ürünlerimizden. Buğday bizi bu sene baştan korkuttu ama şimdi gelen yağışlarla beraber yüzümüzü güldürdü. Trakya çiftçimizin olmazsa olmazı 3 ürünü var buğday, ayçiçeği ve mısır. Trakya çiftçisi bunlarla ayakta duruyor. O yüzden son yağışlarla beraber çiftçimizin yüzü gülmeye başladı. Son 10 günde yaklaşık 45, 50 kilogram kadar yağış düştü Kırklareli'ne. Gerçekten buğdaylarımız istediğimiz seviyeye geldi. Gübrede atılmıştı yağmurlar gelecek diye, o yüzden buğdaylarımız kendilerini toparladı ve bu şekilde devam ederse verim kaybı olmayacak. Üst düzey verim almayı hedefliyoruz. Gerçekten ilkbaharda yağmurlarımız şu ana kadar güzel yağdı. Bu yüzden üreticimiz ve bizler memnunuz" dedi.

Buğdaylarda şu anda sıkıntı görünmediğini ifade eden Şaylan, kışın kurak geçmesi sebebiyle çiftçilerin korkulu rüyadan uyandığını söyledi.