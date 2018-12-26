TÜB 14. Üst Kurul Toplantısı yapıldı

Üst Kurul Toplantısı, Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Rektörlük Yönetim Kurulu Salonunda, yapılan toplantıya, Trakya Üniversitesi Rektörü ve Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Kırklareli Üniversitesi Prof. Dr. Bülent Şengörür, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ve Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Meşe katıldı.

TÜB Dönem Başkanı Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun başkanlığını yaptığı toplantıda; 13. Alt Kurul Toplantısında alınan kararlar ve kararlara ilişkin gelişmeler değerlendirilerek bir sonraki Üst Kurul Toplantısına kadar gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin gündem maddeleri ele alındı. TÜB işbirliği çalışmaları kapsamında 2019 yılı içerisinde yapılacak etkinlikler belirlenerek takvim oluşturuldu. Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde “Tıp Eğitiminde Uluslararası Akreditasyon Toplantısı'nın düzenlenmesi, KÜSİP (Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı) Alt Çalışma Grubu kurulması, Engelsiz Birim Alt Çalışma Grubu kurulması, Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası'nın birliğe üye üniversitelerde uygun tarihlerde konser vermesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı icra ekibi tarafından birliğe üye üniversitelerde uygun tarihlerde Türk müziği konserlerinin verilmesi gibi konular karara bağlandı.

Toplantının ardından günün anısına Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Trakya Üniversiteler Birliğine üye üniversitelerin rektörlerine günün anısına üzerinde kendi isimlerinin yazılı olduğu Hüsn-i Hat tablosu hediye etti.

Toplantı sonrasında Kırklareli'nde bulunan Atatürk Evi, Ali Rıza Bey Kültür Evi, Kırklareli Kültür ve Sanat Evi ile Olgunlaşma Enstitüsü ziyaret edildi.