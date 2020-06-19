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Tüfek bulunduracak çiftçilere duyuru

Kırklareli Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü (DKMP) tarlalarda son zamanlarda yabani hayvanlar, özellikle domuz nedeniyle oluşan oluşan zararlara karşı tarla, bağ ve bahçelerinde ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfek bulunduracak çiftçilerin ceza almaması için müdürlüğe başvurması gerektiğini açıkladı.


Kırklareli'nde domuz ve yabani hayvan kaynaklı mahsullere verilen zararın artması üzerine çiftçiler kendi önlemlerini almaya başladı. Çiftçilerin bu süreçte ruhsatlı silahlarıyla cezalı duruma düşmemesi için Kırklareli DKMP açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Ürünlerimizin oluştuğu bu zamanlarda tarlalarımızda maalesef yabani hayvanlar, özellikle domuz zararları oluşmaya başlamıştır. Ürünlerini ve kendilerini korumak amacıyla tarla, bağ ve bahçelerinde ruhsatlı yivli veya yivsiz tüfekleri bulunduracak çiftçilerimiz cezalı duruma düşmemek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne başvurarak ruhsatlı tüfekleri ile koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi alabilirler.”

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