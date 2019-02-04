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Turistlerin ilgi odağı fenerin yolu yapıldı

Demirköy Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından İğneada beldesinde bulunan, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği İğneada Fenerinin yolu yapıldı.


Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesine 4 kilometre uzaklıktaki Limanköy'de, Padişah Abdülmecid döneminde Fransızlar tarafından yapılan ve halk arasında Fransız Feneri olarak da bilinen fener yolu 5 bin metrekare taş ve bin 500 metre bordür döşenerek Demirköy Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapıldı.


Elektrik tesisatının olmadığı dönemlerde gaz yağıyla denizi aydınlatan fener, günümüzde elektronik ve plastik yansıtıcılar sayesinde 20 mil uzaktan görülebiliyor.

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