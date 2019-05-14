Türk Kızılayı fitre ve zekat bağışları için stant açtı

Ramazan ayı dolayısıyla Lüleburgaz'daki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası gerçekleştiren Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi Yönetim Kurulu tarafından fitre ve zekat bağışları kabul ediliyor. Lüleburgazlılar tarafından bağışlanan fitre, zekat ve Ramazan kolilerini tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışmalarda bulunan Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi, çalışmalarına 39Burda AVM ve Atatürk Mahallesi Büklüm Caddesi'nde bulunan Migros'ta başladı.

Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Türk Kızılayı Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız, “Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi olarak bu yıl 350 aileye ulaşarak Ramazan paketlerimizi ulaştırmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımıza başladık. Hayırsever vatandaşlarımızdan fitre, zekat ve Ramazan kolilerini Türk Kızılayı'na bağışlamalarını bekliyoruz” dedi.