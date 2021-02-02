Türk Kızılayından selzedelere yardım

Yoğun yağış yaşanan Kırklareli'nde su baskınları meydana geldi. Sağanak sebebiyle Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde dereler taştı. Sel haberini alan Kızılay, Kırklareli öncü ekiplerini ve şubelerini sabahın erken saatlerinde bölgeye ulaştı. Sabahtan başlayan yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay ekipleri, selzedelere sabahın ilk saatlerinden itibaren de beslenme desteğinde bulunuyor.