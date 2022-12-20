Türkiye-Bulgaristan sınırı beyaza büründü

Kırklareli'de bulunan Türkiye-Bulgaristan Sınır Kapısı kar yağışının başlamasıyla beyaza bürünürken, yer yer sis de etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından havanın sıfırın altına indiği Kırklareli'deki Dereköy Sınır Kapısı'ndan kar yağışı ülkeye giriş yaptı. Kar yağışının başlamasıyla, Türkiye ile Bulgaristan arasında ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nın karayolu ve güzergahı boyunca bulunan ağaçlar karla kaplandı. Kar yağışının etkili olması sebebiyle İl Özel İdareye bağlı kar küreme araçları da herhangi bir olumsuzluğa karşı yollardaki çalışmalarına başladı.

Öte yandan, sınır kapısı yakınlarında yer yer sis etkili oluyor.