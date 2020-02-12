Türkiye'nin en batısından İdlib'e yardım

Kırklareli'ndeki Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi yoğun bombardıman altında insanlık dramının yaşandığı Suriye'nin İdlib kentine bir tır dolusu insani yardım malzemesi gönderdi. Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız, “Lüleburgazlıların ilgisi çok yüksekti. Herkes yardımcı oldu. Bir dolusu yardım malzemesi Suriye'nin İdlib kentine bırakılıp inşallah sağ salim dönülecek” dedi.

Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi, Esad ve Rus güçleri tarafından yoğun bombardıman altında tutulan Suriye'nin İdlib kentine insani yardım malzemeleri gönderdi. Yaklaşık 1 ay süren yardım kampanyası çağrısında toplanan malzemeler Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya katılımı ve Lüleburgaz İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal'ın eşliğinde dualarla yola çıktı.

"Bir hafta içinde toparladık"

Kampanya ile ilgili konuşan Mustafa Gamsız, yardım kampanyasının 13 Ocak'ta başladığını söyleyerek, "Elazığ'da meydana gelen depremden dolayı kısa bir mola vermiştik. Bir haftadan sonra tekrar devam ettik. Yardım malzemelerini bir hafta içerisinde toparladık. Bu yardım kampanyasında bize en büyük destek olan 3 kardeş kuruluş var. İHH ve Önder Vakfı bize yardım etti” diye konuştu.

Un fabrikalarından 15 tonluk destek

Gamsız, Lüleburgazlıların yardım kampanyasına çok büyük ilgi gösterdiğini söyleyerek, ilçedeki un fabrikalarından da 15 ton un topladıklarını söyledi. Gamsız, “Toplamda 15 ton un, 500 kilo buğday, 150 koli kuru bakliyat topladık. 500 kilo nohut topladık. 100 koli kadar da çocuk bezi ve 100 koli kadar da kıyafet topladık. Lüleburgaz'ın ilgisi çok iyiydi. Herkes yardımcı oldu. Özellikle kadınlarla ilgili yaptığımız toplantılarda kadınların da çok yardımı oldu. Etraftaki un fabrikalarını dolaştık. Onlardan yardım talep ettik. Sağ olsunlar bize çok yardımları oldu. Görevliler bir tır dolusu yardım malzemesini Suriye'nin İdlib kentine bırakıp inşallah sağ salim dönecekler” şeklinde konuştu.