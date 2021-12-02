Tutuklanan Belediye Başkanı Sevinç: "Adalet yerini en yakın zamanda bulacak"

Usulsüzlük ve rüşvet iddialarıyla ilgili operasyonda tutuklanan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, "Adalet yerini en yakın zamanda bulacak" dedi.

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine 29 Kasım Pazartesi günü aralarında Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 13 kişiden 7'si, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Başkan Sevinç'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliye önünden jandarma ve polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alınırken, operasyonla ilgili el konulan evraklar torbalarla adliyeye taşındı. Savcılıkta işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemece 6 şüpheliden Başkan Sevinç ve Tolga Ö. tutuklanırken, Y.D, F.M, M.A. ve M.T.Y adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başkan Sevinç ve Tolga Ö. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine götürüldü.

Öte yandan Başkan Sevinç, basın mensuplarının sorusu üzerine, "Adalet yerini en yakın zamanda bulacak" dedi.