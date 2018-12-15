Ulu Cami inşaatı yükseliyor

Kırklareli'nde bin 600 kişi kapasiteli caminin inşaatı hızla yükseliyor.

Kırklareli merkez İstasyon Mahallesi'nde yapılmakta olan bin 600 kişi kapasiteli Ulu Cami'de kubbe bölümüne gelindi. Kırklareli merkezinde büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan cami inşaatı hızla devam ediyor.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, cami inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Cami Dernek Başkanı Sefer Toklucu yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "İnşaatımızın kubbe bölümüne geldik. İnşallah hem kubbe hem de tuğlalarımızı öreceğiz. Büyük bir heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.