Uluslararası uyuşturucu çetesine operasyon: Örgüt liderinin evinden 55 bin Euro çıktı

Kırklareli'nde Bulgaristan'dan yasadışı yollara milyonlarca lira para ve torba torba uyuşturucu sokan aralarında kadınlarında bulunduğu 4'ü Bulgar 5 şüpheli jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlı kontrolünden geçilerek Adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Bulgaristan'dan ülkeye yasadışı yollarla uyuşturucu geçirdikleri ve otomobille İstanbul'a sevk edileceği bilgisine ulaştı. Ekipler şüphelilere yönelik bir süre fiziki takibin sürdürdü. Daha sonra Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda Bulgaristan'a sınırı bulunan Demirköy ilçesinde otomobili durduruldu. Durdurulan otomobilde, piyasa değeri 2 milyon 100 bin lira olan 21 kilogram skunk, 10 gram metamfetamin, 3 adet el telsizi, 3 Bulgaristan plakası olmak üzere 7 araç, 2 adet bilgisayar, 10 adet cep telefonu, 4 adet pasaport, 42 adet Bulgar ve 5 adet Türk GSM sim kart, 7 adet hesap defteri, ve 10 bin Euro ele geçirildi. Olayla bağlantılı olabileceği adresler göz önünde bulundurularak, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da da bazı adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Tekirdağ'da da 2 kişi gözaltına alındı.

Örgüt liderinin İstanbul'daki adresine de operasyon

Gözaltına alınan 4'ü Bulgaristan vatandaşı olan 5 şüpheli jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlı kontrolünden geçilerek Adliyeye sevk edildi.

Öte yandan suç örgütünün ele başı olduğu iddia edilen Bulgaristan uyruklu Y.M.B'nin İstanbul'daki evine de operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada 55 bin Euro ele geçirildi.