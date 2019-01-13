Umreye gidecek vatandaşlara uğurlama programı

Umreye gidecek vatandaşlara Kırklareli İl Müftülüğünce uğurlama programı gerçekleştirildi. Iman-hatip Remzi Ayna'nın rehber din görevlisi olarak görev alacağı program Üsküp Beldesi Kültür evinde program düzenlendi. Program imam-hatip Mustafa Altaytaş'ın sunumuyla başladı. Müezzin Kayyım Recep Kandilin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş umrenin anlamı ve faziletini içeren bir konuşma yaptı.

Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, umreye gidecek vatandaşları uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Remzi Ayna'nın duasının ardından umreye gidecek vatandaşlar uğurlandı.