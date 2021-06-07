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Üreticilere zirai ilaç kullanımı ve çevreye zararları konulu bilgilendirme eğitimi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince üreticiler zirai ilaç kullanımı ve çevreye zararları konusunda bilgilendirildi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Demirköy ilçesine bağlı Boztaş, Yeşilce, Yiğitbaşı ve Armutveren köylerinde üreticiler, zirai ilaç kullanımı ve çevreye zararları konusunda bilgilendirildi. Gerçekleşen 4 toplantıya 60 üretici katıldı. Eğitimlerde zoonoz bir hastalık olan brusella hastalığı, sığırlarda döl veriminin arttırılması, tarımsal desteklemeler, zirai ilaç kullanımı ve çevreye zararları konularında bilgilendirmeler yapılarak üreticilerin soruları cevaplandırıldı.

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