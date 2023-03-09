Kırklareli'nde gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisi elektronik kelepçe ile serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi şüphe üzerine bir kişiyi durdu. Durdurulan U.D'nin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, hassas terazi, metal tabaka, alüminyum folyo, satışa hazır 59.20 gram esrar ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan U.D. adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile elektronik kelepçe takmak ve konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.