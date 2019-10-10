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Üzerine televizyon ünitesi düşen bebek hayatını kaybetti

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde üzerinde televizyon ünitesi düşen 18 aylık bebek hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üzerinde televizyon ünitesi düşen 18 aylık bebek hayatını kaybetti.


Olay saat 16.30 sıralarında Özerler Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre evde oyun oynayan 18 aylık Fatmagül Erdoğan'ın üzerine evdeki televizyon ünitesi devrildi. Salondan ses geldiğini duyan bebeğin annesi, küçük kızı kanlar içinde görünce hemen bebeği alıp taksiye bindi.



Taksiyle hastaneye yetiştirildi


Kucağında bebeğiyle caddeye çıkan acılı anne, evin önünde bulunan taksiyle bebeği hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Taksiyle evin yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırılan bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümü yakınlarını üzüntüye boğdu. Öte yandan olayla ilgili olarak Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri kazanın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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