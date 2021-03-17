Vakaların arttığı Kırklareli'nde denetimler sıklaştı

Vakaların geçtiğimiz haftaya göre artış gösteren Kırklareli'nde denetim ekipleri tarafından iş yerleri denetlendi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 6-12 Mart haftalık vaka sayılarına göre geçen haftaya göre artış gösterdi. Korona virüs haritasında 'yüksek risk' grubunda ve 'turuncu' kategoride yer alan Kırklareli'nde 116 bin 94 olan vaka sayısı 137 bin 12'ye yükseldi. Kırklareli'nde vaka sayılarındaki artış vatandaşlar arasında tedirginliğin yanı esnaflar kapanma korkusu yaşıyor. Vaka artışlarıyla korona virüs denetimleri de sıklaştırıldı.

Tüm tedbirleri işletme olarak aldıklarını dile getiren işletmeci Çağdaş Dağ, “İşletmemize girişlerde ateş ve HES kodu sorgulaması yapıyoruz. Gerekli tedbirleri aldık. Şu anda aksi bir olay yaşamadık, denetim ekiplerimize teşekkür ederiz” dedi.