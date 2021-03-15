Vakaların arttığı Kırklareli'nde denetimler üst seviyede devam ediyor

Covid-19 risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Kırklareli'nde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentteki kafe ve çay bahçelerini denetledi. Kentin en işlek caddelerinden olan İstasyon Caddesinde bulunan kafe ve çay bahçelerini denetleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve ekibi işletmeleri denetleyerek, Covid-19 tedbirleri hakkında bilgi verildi.

Ekipler işletmelerde hijyen, sosyal mesafe, maske ve HES kodu sorgusu yapılıp yapılmadığı hususlarını kontrol ederek, kurallara uyulmasını yönünde uyarılarda bulundu.