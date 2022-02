Vakaların arttığı Trakya'da vatandaşlardan tedbirlere uyun çağrısı

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamından ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan Trakya'da aşılama çalışmaları devam ediyor.

Vakaların arttığı Trakya'da aşılama çalışmaları devam ediyor. Korona virüsle mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde seyreden Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da vatandaşlar herkesi aşı olmaya davet etti.

İkinci doz aşılamada en çok aşılanan iller arasında Kırklareli 86,6 ile 5. sırada yer alırken, Edirne 84,4, Tekirdağ ise 84,8 ile Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşısını olan Osman Can Aktaş vakaların artışının kendisini endişelendirdiğini belirterek, “Üçüncü doz aşımı oldum şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Yani bir an önce aşımızı olup çevremizdeki insanları zora sokmak istemedim. Vakaların artma sebebi tedbirlere uyulmaması. Herkes maskesini takmıyor. Artık insanlar virüsü ciddiye almamaya başladı. Aylardır Kırklareli vaka artışında 1. sırayı çekiyor ve endişeleniyoruz. Artık çok fazla dışarı çıkmamaya başladık” dedi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 92,76, ikinci doz ortalaması ise yüzde 84,81.