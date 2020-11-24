Vali Bilgin, eğitim ve kültür yatırımlarını inceledi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yeni İl Halk Kütüphanesi inşaatı ile Bademlik mahallesinde tamamlanan Gülcan Kazım Gürbüz Kızılay Anaokulu ve Karahıdır Özel Eğitim Anaokulun'da incelemelerde bulundu.

Vali Osman Bilgin, yeni binasında hizmete açılacak İl Halk Kütüphanesi inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Bilgin daha sonra 81 İl 81 Anaokulu projesi kapsamında Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı tarafından yaptırılan 4 derslikli Gülcan Kazım Gürbüz Kızılay Anaokulu'nu gezdi. İl Özel İdaresi koordinasyonunda devam eden bahçe-peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Bilgin, daha sonra 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında açılan ve özel ihtiyaçlı bireylere eğitim vermeye başlayan Karahıdır Özel Eğitim Anaokulunu gezerek, incelemelerde bulundu.