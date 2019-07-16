İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Bilgin: "İçki masalarında 'yaşasın darbe' diyen belediye başkanlarını lanetliyorum"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 15 Temmuz 2016 gecesi bazı siyasetçilerin içki masalarında ’yaşasın darbe’ dediğini söyleyerek, "Onları lanetliyorum" dedi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 15 Temmuz 2016 gecesi bazı siyasetçilerin içki masalarında 'yaşasın darbe' dediğini söyleyerek, "Onları lanetliyorum" dedi.


Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanında düzenlen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 15 Temmuz 2016 gecesi bazı siyasetçilerin kumar masalarında, içki masalarında yaşasın darbe diyen belediye başkanları olduğunu ve lanetlediğini söyledi. Bilgin "Bazı siyasetçiler maalesef içki masalarında eğlenirken, kumar masalarında kendi iline, kendi belediyesine hizmet etmesi gerekirken Bulgaristan'ın bir şehrine gidip kumar masalarında, içki masalarında yaşasın darbe diyen belediye başkanlarını lanetliyorum. Aldığı para onlara haram olsun, onların belediye başkanlığına yazıklar olsun. Bulgaristan'da sizlere zulüm yaparken bu aziz millet, bu aziz vatandaşlarımız, Kırklareli'nin namuslu insanları buraya Bulgaristan'dan göç eden insanlara kucak açmıştır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.