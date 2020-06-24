İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Bilgin Sosyal Girişimcilik, Eğitim ve Yaşam Merkezi inşaat çalışmalarını inceledi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sosyal Girişimcilik, Eğitim ve Yaşam Merkezi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.


Vali Bilgin, Umutlu Kadınlar Üretiyor Projesi kapsamında, dezavantajlı kadın ve çocuklara yönelik Sosyal Girişimcilik, Eğitim ve Yaşam Merkezinin inşaat çalışmalarını inceledi. Yetkililerden bilgi alan Bilgin, merkezin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.


Vali Bilgin, daha sonra Festival Alanında sürdürülen Millet Bahçesi çalışmaları inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.