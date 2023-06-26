Vali Ekici, Kırklareli'nde LGS'den tam puan alan 3 öğrenciyle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde merkezi sınavda Kırklareli'nde 500 tam puan almayı başaran 3 öğrenci ve aileleriyle bir araya geldi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde merkezi sınavda Kırklareli'nde 500 tam puan almayı başaran 3 öğrenci Vali Birol Ekici ile Valilik toplantı salonunda bir araya geldi.

Ekici ve beraberindekiler ilk olarak aileleri, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.

Heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Ekici, “Bugün çok heyecanlıyız, aslında bu heyecanı hep birlikte yaşadık. Öncelikle şehrimizden 500 tam puan çıkardığımız için çok mutluyum. Bu Kırklareli'nin eğitimde geldiği aşmayı gösteriyor. Bugün Kırklareli Milli Eğitimi öğretmeni, velisi ve öğrencisiyle, Türkiye ortalamalarının çok üzerinde bir başarı sergilemiştir. Bu başarı hepimizindir. Öncelikle öğrencilere ait bu başarıyı daha ileriye götürmek hepimizin görevidir” dedi.

Ekici, başarılı öğrencilerden de ilk isteğinin eğitim hayatlarına Kırklareli'nde devam etmek olduğunu söyledi. Ayrıca, başarılarının devamını diledi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da başta öğretmenler, veliler olmak üzere öğrencileri tebrik etti. Öğrenciler, zorlu bir süreçten geçtiklerini vurgulayarak emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından program basına kapalı olarak devam etti.