Vize Devlet Hastanesinde tuzun zararları anlatıldı

Etkinlik kapsamında hastane hemşiresi Hayrussa Ersoy fazla tuz tüketiminin insan sağlığına zararlarını hastaneye gelen hastalara anlattı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün ilan ettiği Tuza Dikkat Haftası kapsamında Vize Devlet Hastanesinde tuzun zararlarına yönelik çalışma yapıldı. Bu doğrultuda Vize Devlet Hastanesi hemşiresi Hayrussa Ersoy vatandaşlara fazla tuz tüketiminin insan sağlığına olan zararları hakkında bilgilendirme faaliyetleri yaptı. Hastaneye başvuran hastalara broşür dağıtılıp konunun önemini anlatarak farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı 2011 yılından beri Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılma Programı'nı yürütüyor. Söz konusu program kapsamında fazla tuz tüketiminin sağlık üzerine olumsuz etkilerine yönelik kamuda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.