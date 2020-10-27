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Vize'de yerli yulaf demonstrasyonu kuruluyor

Kırklareli’nin Vize ilçesinde yerli ve milli yulaf demonstrasyonu kuruluyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yerli ve milli yulaf demonstrasyonu kuruluyor. Bu kapsamda yerli çeşitler toprakla buluşturuldu.


Yerli ve milli yulaf çeşitlerinin Vize ilçesi şartlarında performanslarını görmek ve çeşitleri üreticilere tanıtmak amacıyla ilçenin Hasbuğa köyünde yulaf çeşit demonstrasyon çalışması yapılıyor. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü'nden temin edilen yerli yulaf çeşitlerinden Kahraman, Kırklar, Küçükyayla ve Halkalı çeşitlerinin tohumları, Vize Tarım ve Orman İlçe Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, İlçe Müdürlüğü teknik personeli eşliğinde tarla sahibi üretici tarafından toprakla buluşturuldu. Kurulan demonstrasyon çalışmasının, hasada kadar teknik takibi İlçe Müdürlüğü tarafından yapılacağı ve kurulan demonstrasyon çalışmasının tarla günü ile son bulacağı bildirildi.

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