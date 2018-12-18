Volkan Konak Kırklareli'de sahne alacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin yıldönümü, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konseri ile kutlanacak.

Kırklareli Belediye Başkanlığı, Ulu Önder Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 88. yılını Türk müziğinin sevilen ismi Volkan Konak ile kutlayacak. Karadeniz müziğini evrensel ezgilerle sunarak Türkiye'de milyonların sevgisini kazanan aynı zamanda Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin yılmaz bir savunucusu olduğunu her zaman dile getiren Volkan Konak, en anlamlı bestelerini Kırklareli için seslendirecek.

Volkan Konak, 20 Aralık 2018 Perşembe günü saat 20.00'de Özgürlük ve Demokrasi Meydanında sahne alacak.