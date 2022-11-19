"Yağma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından aranan 5 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde "yağma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce “Yağma, Resmi Belgede Sahtecilik, Uyuşturucu Madde Ticareti” yaptığı iddiasıyla gözaltı kararı bulunan H.Ş, F.Ş, E.Ö, Ö.V, ve E.Y'ye operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 adet 7.65 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 32 adet fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin resmi belgelerde oynama yaparak ayrıca baskı ve tehdit yoluyla vatandaşların mal varlıklarını ele geçirmeye çalıştıkları tespit edildi.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, F.Ş., E.Ö., Ö.V. ve E.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.