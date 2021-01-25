Yakıt tankerinde patlama: 3 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'de yakıt tankeri içinde kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy köyünde 06 BDL 404 plakalı tankerde patlama meydana geldi. Patlamanın tankerin içinde kaynak yapıldığı esnada gerçekleştiği öğrenildi.

Olayda, biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, İtfaiye ekiplerinin çabalarının sonucunda tankerin içinden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.