Yangın mağduru aileye devlet şefkati

İnece beldesinde Yasin ile Yazgül Balcı çiftçinin evlerinde henüz bilinmeyen sebeple bir yılda 4 defa yangın çıktı. Balcı ailesinin evi, iki gün önce çıkan son yangında tamamen kullanılmaz hale geldi. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yangın mağduru Yasin Balcı ile telefonda görüşerek, aileyi evleri onarılana ya da yenisi yapılıncaya kadar otelde misafir edebileceklerini belirtti. Yasin Balcı, evlerinin bulunduğu yeri terk etmek istemediklerini ifade etmesi üzerine, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çadır kurularak aileye teslim edildi.

Mağrur aile için Türk Kızılay tarafından en kısa sürede yeni bir prefabrik ev kurulacağı bildirildi. Ardından İl Özel İdare ekiplerinin, Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile aileye yeni, sağlam ve içerisinde her türlü eşyasının olduğu bir ev yaptırarak teslim edileceği bildirildi.

Vali Bilgin yaptığı açıklamada, “AFAD aracılığıyla çadır kurdurduk. Ailemize Türk Kızılay tarafından en kısa sürede yeni bir prefabrik ev yapılacak. Biz de evin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız” dedi.

Yangın mağduru Yasin Balcı ise, "Köye geleli iki yıl oldu. Evimiz bir yılda dört kez yandı. İki kez yandı kendi imkanlarımız ile söndürdük. İki gün önce ise bir daha yangın çıktı onu itfaiye ekipleri söndürdü. Şimdi ise ev kullanılmaz hale geldi. Allah devletimizden razı olsun” dedi.