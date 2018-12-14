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Yaralı atı itfaiye ekipleri kurtardı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaralı, bitkin ve bakımsız halde bulunan at, itfaiye ekiplerini de yardımıyla vinç ve kepçeyle kamyonete yüklenerek tedavi altına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaralı, bitkin ve bakımsız halde bulunan at, itfaiye ekiplerini de yardımıyla vinç ve kepçeyle kamyonete yüklenerek tedavi altına alındı.


Bir ihbar üzerine Lüleburgaz ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ne giden itfaiye ekipleri yaralı haldeki bitkin atın yerde yattığını tespit etti. Yaralı halde bulunan at olay yerine çağrılan kepçe ve vinç yardımıyla bir kamyonete yüklendi.


At daha sonra belediye veteriner ekiplerince hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

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