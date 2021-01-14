İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.


Olay, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Özerler Mahallesi Keskinkaya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde yaşayan Alzheimer hastası H.B., oğlu tarafından evinde ölü bulundu. Verilen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekipleri intikal etti.


Emniyet ekiplerinin ilk incelemesinin ardından olay yerine savcı ve olay yeri inceleme ekipleri de geldi.


Yapılan incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.