Yavru köpeği öldüren şüpheliye barınak şartı

Kırklareli'de bir köpek yavrusunu öldüren şüpheli, barınakta köpeklerle ilgilenme şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde iş merkezinde 3 aylık yavru köpek besleyen Tufan Süngü, köpeğinin öldüğünü fark edip güvenlik kameralarını inceledi. İncelediği güvenlik kamerası ile bir şüphelinin köpeğini eziyet ederek öldürdüğü görmesi üzerine şikayette bulundu.

Şüphelinin kimliği belirlenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan Fatih B., sorgusunda bütün suçlamaları kabul etti. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Fatih B.'ye yurt dışı yasağı getirilirken, haftada 2 gün bir saatten az olmamak şartıyla hayvanlarla ilgilenmesi içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.