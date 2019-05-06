Yaya geçidinden geçen kadına elektrikli bisiklet çarptı

Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde yaya geçidinden geçen bir kadına elektrikli bisiklet çarptı.

Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde 19 yaşındaki A.K. isimli elektrikli bisiklet sürücüsü, yaya geçidinden geçen 40 yaşlarındaki bir kadına çarparak yaralanmasına neden oldu. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yaralı kadın Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya sebep olan A.K. isimli sürücü, emniyet ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.