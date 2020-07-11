Yem bitkisinde milli çeşitler teşvik ediliyor

Yem bitkisi ekilişinin yaygınlaştırılması hayvancılık işletmelerinin kaba yemlerini kendilerinin üretmelerini teşvik edilmesi amacıyla Kırklareli'nin Vize ilçesinde 12 dekar alanda slajlık mısır çeşit demonstrasyonu kuruldu.

Yem bitkisi ekilişinin yaygınlaştırılması hayvancılık işletmelerinin kaba yemlerini kendilerinin üretmelerini teşvik edilmesi için Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün geliştirmiş olduğu yerli ve milli çeşitlerin performanslarının gösterilerek milli çeşit kullanımının teşvik edilmesi amacıyla Vize İlçesi Müsellim Köyünde ve Kıyıköy Beldesinde toplamda 12 dekar alanda slajlık mısır çeşit demonstrasyonu kuruldu. Aga, Ada, Hacıbey ve Pehlivan isimli yem bitkisi çeşitlerinin ekimi gerçekleştirildi. Ekimi gerçekleştirilen çeşitlerin hasatta İlçe Müdürlüğü tarafından tarla günü planlaması yapılacak.