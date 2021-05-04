Yerli ve milli mısır ve ayçiçek tohumları toprak ile buluştu

Kırklareli'nin Vize ilçesi ve Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde Yerli ve Milli Mısır ve Ayçiçek tohumları İlçe Müdürleri ve teknik ekibin katılımlarıyla toprakla buluştu.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde Lüleburgaz İlçe Müdürü Ali Doğan'ın katılımlarıyla demonstrasyon tarlarında gerçekleşen yerli ve milli mısır ekimi, üreticilerle birlikte yapıldı. İlçe Müdürü Doğan yerli ve milli tohumun önemine değinerek, “İlçemize bağlı Turgutbey köyümüzde yerli ve milli mısır çeşitlerinden kurulan demonstrasyon tarlalarında mısır ekimi üreticimizle beraber gerçekleştirdik” dedi.

Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 'Yerli ve Milli Ayçiçek Tohumları Vize İlçe Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ve teknik personelin gözetiminde üreticiler tarafından toprakla buluşturuldu. İlçe Müdürü Gürsu üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.